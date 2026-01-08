Récord postal en China con más de 216 mil millones de envíos en 2025

- Publicidad -

La industria postal de China consolidó un nuevo hito operativo durante el año 2025 al procesar un volumen total de 216.500 millones de envíos, una cifra que confirma la tendencia al alza del consumo interno en la potencia asiática. Los datos fueron oficializados este miércoles durante la Conferencia Nacional de Trabajo Postal 2026 celebrada en Beijing, donde se detalló que este desempeño representa un incremento del 11,5 por ciento en comparación con el periodo anterior. El funcionamiento de las redes de distribución se mantuvo robusto, permitiendo que el flujo de mercancías acompañara la demanda del mercado sin interrupciones significativas, lo que valida la capacidad de respuesta de la infraestructura instalada frente a volúmenes masivos de carga.

El motor principal de este crecimiento sostenido fue el sector de mensajería express, que por sí solo gestionó 199.000 millones de paquetes, marcando un aumento del 13,7 por ciento respecto a 2024 según precisó Zhao Chongjiu, director de la Oficina Estatal de Correos. Este dinamismo en el movimiento físico de bienes tuvo un correlato directo en la facturación del sector, cuyos ingresos totales ascendieron a 1,8 billones de yuanes, cifra equivalente a aproximadamente 256.500 millones de dólares. El alza interanual del 6,4 por ciento en los ingresos evidencia no solo un mayor volumen de transacciones, sino la consolidación de la industria logística como un pilar fundamental para la circulación económica del país.

La estrategia de expansión logística ha puesto un énfasis particular en la integración de las zonas menos favorecidas al circuito comercial nacional, fortaleciendo la cohesión social mediante la reducción de brechas entre áreas urbanas y rurales. Las autoridades destacaron que la infraestructura ha demostrado una capacidad de adaptación superior en regiones como Ningxia, al noroeste del territorio, donde centros de gestión como el de ZTO Express han resultado determinantes para conectar las economías regionales con el comercio electrónico. Este despliegue territorial permite que el crecimiento del sector funcione como un mecanismo de integración que facilita el acceso equitativo a productos y servicios en toda la geografía china.

De cara al ciclo 2026, las proyecciones oficiales apuntan a profundizar la modernización tecnológica de la red postal para absorber las nuevas exigencias del mercado global. La planificación del sector contempla la continuidad en la automatización de los centros de clasificación, una medida necesaria para gestionar la creciente demanda de envíos transfronterizos con eficiencia. La industria busca así mantener su competitividad y asegurar que la estructura logística pueda soportar tanto la presión del consumo doméstico como los requerimientos del comercio internacional en el corto y mediano plazo. (Agencia OPI Santa Cruz)