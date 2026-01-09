Freno a la actividad: la industria y la construcción cierran el año en baja

- Publicidad -

El INDEC reveló cifras críticas para el cierre del año: la industria manufacturera se desplomó un 8,7% interanual en noviembre, mientras que la construcción retrocedió un 4,7%. Ambos sectores, motores clave de la economía real, mostraron resultados negativos en la comparación mensual y consolidan una tendencia de enfriamiento para el último trimestre de 2025.

El informe oficial detalla que el Índice de Producción Industrial (IPI) cayó un 0,6% respecto a octubre. Con este resultado, el sector fabril acumula cinco meses consecutivos en baja desde julio. Si bien el acumulado anual marca un alza del 2% gracias al desempeño del primer semestre, la inercia actual borra las expectativas de recuperación a corto plazo.

Los datos matan el relato de una reactivación uniforme. Los sectores más golpeados evidencian una parálisis severa en la demanda y la producción:

Productos textiles: -36,7%

-36,7% Vehículos automotores: -23%

-23% Productos de metal: -18,6%

-18,6% Maquinaria y equipo: -17,9%

-17,9% Prendas de vestir y calzado: -17,6%

Únicamente la refinación de petróleo (6,3%) logró mantenerse en terreno positivo, aislando al sector energético de la recesión generalizada que afecta a las manufacturas.

Construcción y expectativas negativas

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) no escapó a la tendencia y registró una merma mensual del 4,1%. Aunque el acumulado enero-noviembre se mantiene en 6,6%, la “foto” del final de año muestra un freno de mano en la obra pública y privada.

El desglose de los insumos refleja la paralización de las obras en etapa inicial y estructural:

Ladrillos huecos: -19,3%

-19,3% Yeso: -17,8%

-17,8% Pisos y revestimientos: -15%

-15% Placas de yeso: -9%

-9% Cemento portland: -4,7%

El panorama a futuro no ofrece señales de rebote inmediato. La encuesta cualitativa del organismo estadístico expone el escepticismo empresarial para el trimestre diciembre 2025 – febrero 2026. En el rubro de obras privadas, el 68,5% de los encuestados no espera cambios y un 18,5% prevé una disminución. En la obra pública, el escenario es similar: un 24% anticipa una caída en la actividad, confirmando que el ajuste en la infraestructura continuará impactando en los números del sector. (Agencia OPI Santa Cruz)