El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la suspensión de una segunda oleada de ataques militares programada contra Venezuela tras un cambio en la dinámica diplomática caracterizado por la cooperación del país sudamericano. La decisión responde a gestos específicos por parte de Caracas, que incluyen la liberación de presos políticos y el establecimiento de una alianza estratégica para la reconstrucción del aparato energético local, lo que marca una pausa en la hostilidad directa planteada inicialmente por la Casa Blanca.

El pragmatismo que subyace a esta distensión se refleja en el esfuerzo conjunto para modernizar el sector de hidrocarburos venezolano. Según detalló el mandatario republicano, ambas naciones se encuentran colaborando de manera eficaz para reconstruir la infraestructura de petróleo y gas, con el objetivo de llevarla a un nivel superior y más moderno. Esta admisión revela una agenda donde los intereses económicos y la recuperación de la capacidad energética juegan un rol central en la relación bilateral, superando la retórica puramente belicista.

En paralelo a los acuerdos sobre infraestructura, la liberación de un gran número de presos políticos por parte de Venezuela fue catalogada por el presidente estadounidense como una demostración concreta de una búsqueda de la paz. Trump calificó este movimiento como un gesto importante e inteligente, validándolo como una acción suficiente para desescalar el conflicto y detener la ofensiva militar que ya había sido planificada por el comando estadounidense.

La confirmación de estas maniobras se hizo pública a través de su cuenta en la red social Truth Social, donde enfatizó que la cooperación actual vuelve redundante el uso de la fuerza en esta instancia. La cancelación de la segunda ola de ataques, prevista previamente, se establece bajo la premisa de que la presión militar resulta innecesaria ante la alineación de intereses que Washington y Caracas han comenzado a ejecutar en el terreno energético y político. (Agencia OPI Santa Cruz)