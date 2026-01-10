Asumió Natalia Linardi como Fiscal de Estado de Santa Cruz

- Publicidad -

Natalia Linardi asumió este viernes como nueva Fiscal de Estado de Santa Cruz en reemplazo de Ramiro Castillo, durante un acto formal en la gobernación provincial.

Linardi es abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional.

La funcionaria cuenta con una Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales por la Universidad Austral, con “una tesis aprobada por unanimidad, además de una sólida formación en derecho público y privado”.



La gobernación provincial informó que Linardi “se desempeñó tanto en el ejercicio profesional independiente como en funciones de responsabilidad dentro del Estado. Entre 2024 y 2025 fue gerenta provincial de la Asesoría Letrada de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), donde tuvo a su cargo la coordinación de asesores letrados en toda la provincia, la elaboración de dictámenes jurídicos, la intervención judicial y el asesoramiento a la presidencia de la empresa, trabajando de manera articulada con distintas áreas del Gobierno”.

Cuenta con matrícula profesional en Ciudad de Buenos Aires, y las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)