Destrozó el auto en una rotonda y dio positivo en el test de alcoholemia

- Publicidad -

Una mujer de 26 años chocó con una rotonda en la Avenida Costanera de Río Gallegos, volcó y destruyó el auto que manejaba, sumado a que el registro del test de alcoholemia le dio positivo en 1,63g/l.

El accidente se registró durante la madrugada del viernes en la rotonda que conecta las calles Clark y Sureda, frente al parque Héctor “Pirincho” Roquel.

Se trata de un vehículo Peugeot 408 gris que impactó de lleno contra la rotonda y producto del impacto volcó, perdió dos ruedas y ocasionó daños severos en el rodado.

- Publicidad -

Efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar y constataron que los ocupantes estaban con dolores tras el impacto y fueron derivados al Hospital Regional Río Gallegos.

Según los datos del test de alcoholemia, la conductora registró un resultado positivo de 1,63 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando rige la tolerancia cero en la conducción.

Es el segundo accidente violento que se registró en las últimas semanas en la misma zona de la costanera de Río Gallegos. (Agencia OPI Santa Cruz)