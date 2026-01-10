EEUU y Venezuela inician deshielo diplomático bajo control petrolero

- Publicidad -

Venezuela y Estados Unidos iniciaron este sábado un proceso formal para restablecer sus relaciones diplomáticas tras el derrocamiento y captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, estableciendo una hoja de ruta que incluye el envío de funcionarios de Washington a Caracas y el traslado de una delegación del gobierno interino encabezada por Delcy Rodríguez a territorio norteamericano. El eje central de este acercamiento bilateral radica en la reconstrucción de la industria petrolera venezolana, sobre la cual el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su administración ejercerá la potestad de seleccionar a las empresas que operarán en el país caribeño. La maniobra busca capitalizar las mayores reservas de crudo del mundo, cuya infraestructura se encuentra severamente dañada, condicionando la reactivación económica a los intereses estratégicos definidos por la Casa Blanca.

La dinámica geopolítica ha implicado una reducción de la presión militar directa, ya que Trump ordenó la cancelación de una segunda oleada de ataques en respuesta al inicio de las excarcelaciones, aunque el control sobre los flujos de hidrocarburos se mantiene estricto. Fuerzas estadounidenses incautaron recientemente el buque Olina en un intento por eludir las fiscalizaciones, un hecho que PDVSA calificó posteriormente como una operación conjunta exitosa bajo el nuevo clima político. Este control férreo sobre los recursos energéticos avanza en paralelo a las negociaciones diplomáticas, evidenciando que la normalización de los vínculos está supeditada al reordenamiento del mercado energético y la seguridad regional.

En el ámbito de los derechos humanos, el gobierno interino comenzó una liberación progresiva de presos políticos que ha generado tensión y angustia entre los familiares instalados en vigilias frente a la cárcel de El Rodeo I debido a la lentitud del proceso. La oposición reporta apenas una decena de liberaciones, entre las que figuran el excandidato Enrique Márquez, la activista Rocío San Miguel y cuatro ciudadanos españoles, cifras que contrastan con los registros de la ONG Foro Penal que contabiliza más de 800 personas aún detenidas por razones políticas, incluyendo a 175 militares. La falta de materialización de nuevas salidas durante la jornada del sábado mantiene en alerta a los sectores civiles que exigen celeridad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El escenario tras la caída de Maduro ha forzado una reconfiguración inmediata de las alianzas en el hemisferio, con repercusiones directas en Colombia y Nicaragua. Mientras el presidente colombiano Gustavo Petro confirmó una reunión con Trump para febrero tras dialogar sobre narcotráfico y el ELN, el régimen nicaragüense de Daniel Ortega detuvo a 61 personas por celebrar la captura de su aliado ideológico. En el plano interno de la oposición venezolana, María Corina Machado será recibida por Trump la próxima semana luego de haber sido inicialmente apartada de la estrategia de Washington, al tiempo que Edmundo González Urrutia reclama desde España el reconocimiento de su victoria electoral de 2025. (Agencia OPI Santa Cruz)