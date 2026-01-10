El fuego en el Parque Nacional Los Glaciares está controlado

- Publicidad -

El operativo sobre el fuego que se declaró en el cerro Huemul ubicado en el sector norte del Parque Nacional Los Glaciares fue controlado este viernes y se seguirá trabajando para su extinción total en el terreno.

La información oficial da cuenta que, gracias a las condiciones climáticas favorables y un fuerte despliegue de recursos terrestres y aéreos, permitieron frenar de manera significativa el avance del incendio.

Este viernes hubo un balance positivo dada una lluvia leve y las bajas temperaturas reinantes en la zona que permitieron avanzar en el control del fuego.

Alrededor de 50 brigadistas pertenecientes a Parques Nacionales, al Consejo Agrario Provincial y a los Bomberos de la Provincia de Santa Cruz se desplegaron en el terreno afectado por el incendio que se declaró el lunes 5.

Entre las labores realizadas se efectuó un combate directo con herramientas manuales y el tendido de líneas de agua en sectores clave del incendio.

“Un helicóptero equipado con helibalde de 900 litros cumplió un rol decisivo, operando de manera sostenida en cañadones y zonas de muy difícil acceso para el personal terrestre” indicaron.

El operativo permitió enfriar sectores críticos y reforzar el accionar de las brigadas en tierra.

A ellos se sumó el avión hidrante que realizó vuelos en los últimos días e interrumpió el vuelo momentáneamente por la baja visibilidad debido a la combinación de lluvia y humo. (Agencia OPI Santa Cruz)