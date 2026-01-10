Fuego activo en Puerto Patriada moviliza a más de 550 efectivos

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Ante la persistencia del fuego activo en la zona de Puerto Patriada y las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la comarca andina, el operativo de combate escaló a un nivel de intervención federal con el arribo a Esquel del Batallón de Helicópteros de Asalto 601 del Ejército Argentino. La unidad militar se integró este viernes al dispositivo de emergencia para realizar tareas de sostenimiento logístico, traslado de personal y reconocimiento aéreo, en un escenario caracterizado por temperaturas superiores a los 32 °C y una sequía marcada por la ausencia de precipitaciones consistentes durante el último mes.

La estructura de respuesta, que ya cuenta con 480 efectivos desplegados según los datos de la Secretaría de Bosques, recibirá este fin de semana un nuevo contingente de refuerzos extraprovinciales para relevar y engrosar las líneas de defensa. Se confirmó la incorporación de una delegación de 63 operarios de la provincia de Córdoba, sumados a 22 combatientes del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (7 de la Brigada Nacional Centro y 15 de la Brigada Nacional del Noreste). Con estos ingresos, el recurso humano afectado a la protección de viviendas e infraestructura supera el medio millar de personas, coordinadas bajo el mando unificado que incluye a la Subsecretaría de Protección Ciudadana y fuerzas de seguridad.

El despliegue logístico evidencia el costo operativo de la emergencia, movilizando una flota de 40 camionetas, 20 camiones cisterna, 7 autobombas, 6 minibuses y maquinaria vial pesada que incluye topadoras y motoniveladoras. La estrategia de supresión se apoya en una cobertura aérea compuesta por dos helicópteros con helibalde, dos aviones cisterna, tres aviones anfibios y el avión hidrante de mayor capacidad de Latinoamérica, recursos que operan sobre los puntos calientes en los sectores de Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) emitió un informe técnico al cierre del viernes donde ratifica la continuidad de los trabajos de ataque directo para este sábado. La multiplicidad de actores estatales involucrados, desde Gendarmería y Policía hasta áreas de Pesca y Educación, expone la magnitud de un siniestro que ha obligado a redirigir recursos de prácticamente toda la administración pública y de jurisdicciones vecinas para intentar contener el avance de las llamas sobre el capital forestal y las propiedades privadas. (Agencia OPI Chubut)