Inician la vacunación contra el virus sincicial respiratorio

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego informó que desde el lunes 12 de enero estará disponible en todos los vacunatorios de la provincia la vacuna contra el virus Sincicial Respiratorio en personas gestantes.

De esta manera, la campaña busca lograr una mayor cobertura durante los meses de mayor circulación viral.

Se informó que la vacuna está destinada a “personas gestantes/ embarazadas que estén cursando la semana 32 a 36.6 de gestación y puede aplicarse junto con otras vacunas indicadas en el embarazo”.

- Publicidad -

El objetivo de la vacunación es “prevenir todas las formas de enfermedad del tracto respiratorio inferior causadas por el Virus Sincicial respiratorio en niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad mediante la vacunación de las embarazadas”.

Desde la cartera de Salud señalaron que “la vacuna se encontrará disponible en los vacunatorios de todos los centros de salud y hospitales públicos de la provincia en los días y horarios de atención habituales”.

Recordaron que “no se requiere orden médica para su aplicación. Las personas gestantes deberán presentarse con DNI, libreta de vacunación y documentación que acredite la edad gestacional, como la ficha de controles del embarazo”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)