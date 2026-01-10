Rebote financiero: Bonos en alza y cancelación de pasivos externos

- Publicidad -

El mercado financiero respondió con señales positivas tras el cumplimiento del pago de deuda por parte del gobierno nacional. Las acciones líderes de la Bolsa porteña cerraron la jornada con un alza del 0,5%, situando al índice S&P Merval en 3.089.461,07 puntos. Esta variación consolida la medición del índice en moneda dura, que avanzó un 0,6% hasta alcanzar los 2.020,76 puntos en dólares.

El clima financiero favorable se reflejó directamente en la valuación de la deuda soberana. Los títulos de deuda en dólares registraron subas de hasta el 0,8%, impulsados principalmente por el Global 2035, seguido por el Global 2038 y el Bonar 2030, ambos con un incremento del 0,6%.

Desempeño energético y cancelación del Swap

En el panel de acciones locales, el sector energético y de materiales mostró el mayor dinamismo. Transener lideró las subas con un +3,4%, seguida por Aluar (+3,1%) y Banco BBVA (+1,9%). En contraste, Telecom encabezó las bajas con un retroceso del 1,6%.

- Publicidad -

El dato financiero de mayor calibre, sin embargo, provino de la autoridad monetaria. El Banco Central (BCRA) procedió a cancelar el swap con el Departamento del Tesoro de EEUU durante el cuarto trimestre de 2025. Se trata de la desactivación del acuerdo de estabilización cambiaria por u$s 20.000 millones que había sido anunciado el pasado 20 de octubre.

El comportamiento de los activos argentinos en Wall Street (ADRs) acompañó la tendencia alcista local:

Edenor : +2,7%

: +2,7% Central Puerto : +2,4%

: +2,4% Banco BBVA : +1,7%

: +1,7% Transportadora de Gas del Sur: -1,4% (Baja)

Como consecuencia de la recomposición de los bonos y el cumplimiento de las obligaciones de pago, el Riesgo País retrocedió significativamente, ubicándose en el nivel de los 566 puntos básicos. (Agencia OPI Santa Cruz)