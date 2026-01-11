El gobierno fueguino readecuó partidas ante falta de presupuesto 2026

- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobierno que conduce Gustavo Melella fijó ingresos por 2,4 billones de pesos para el período 2026 ante la falta de sanción de la ley de presupuesto para este año y tuvo que reconducir las partidas de acuerdo con la potestad que le asigna la Constitución Provincial y la ley de Administración Financiera.

De esta manera, la administración central dispuso que dentro de los próximo 30 días corridos, Poderes, organismos de control, entes descentralizados e instituciones de la seguridad social deberán presentar la distribución analítica de gastos.

Así quedó formalizado mediante el Decreto 32/26, que establece a partir del 1° de enero de 2026 rigen las disposiciones de la Ley 1580 de Presupuesto Provincial y la Ley 1062 Complementaria Permanente, junto a sus modificatorias, y aprueba los créditos presupuestarios vigentes al 31 de diciembre de 2025 con adecuaciones.

La norma faculta al Ministerio de Economía a “realizar las modificaciones presupuestarias necesarias y ordena a los poderes del Estado, organismos de control, entes descentralizados e instituciones de seguridad social a presentar su distribución analítica de gastos, recursos y el plan de obras dentro de los 30 días, con notificación a las áreas presupuestarias en un plazo máximo de cinco días”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)