Estados Unidos define estrategia de fuerza ante la crisis en Irán

- Publicidad -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su administración se encuentra evaluando medidas de fuerza contra Irán, las cuales incluyen expresamente la posibilidad de una intervención militar. En un contexto de tensión creciente, el mandatario republicano señaló que la nación persa parece estar cruzando una línea roja, una situación que ha activado los mecanismos de seguridad nacional para definir una respuesta contundente ante los disturbios que afectan a la región y que son monitoreados hora a hora desde la Casa Blanca.

La planificación estratégica se intensificará este martes con una reunión de alto nivel donde se presentarán informes detallados sobre las alternativas disponibles. En este encuentro participarán figuras clave del gabinete como el secretario de Estado, Marco Rubio, el titular de Defensa, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine. Si bien Trump recibe actualizaciones constantes de inteligencia, fuentes oficiales indican que no se espera una decisión definitiva inmediata tras esta deliberación, dado que el análisis de las opciones para responder a la crisis interna iraní se encuentra todavía en una etapa preliminar.

El abanico de operaciones que baraja la administración estadounidense abarca desde la presión tecnológica hasta la ofensiva directa. Entre las opciones figuran el despliegue de ciberarmamento secreto contra instalaciones militares y civiles de Irán, la imposición de nuevas sanciones económicas y el impulso a fuentes de internet antigubernamentales. Asimismo, se considera el envío de terminales de Starlink, el servicio satelital de Elon Musk, para garantizar la conectividad, mientras que en el extremo más severo de la planificación se mantienen sobre la mesa los ataques militares directos.

- Publicidad -

A pesar de la retórica beligerante y la evaluación de opciones fuertes, el Pentágono aún no ha movilizado fuerzas para preparar ofensivas, reconociendo la complejidad logística que implicaría no solo lanzar ataques, sino también proteger a los efectivos estadounidenses desplegados en la zona. El detonante de este escenario de conflicto son las protestas que estallaron a finales de diciembre en diversas ciudades iraníes, impulsadas por una drástica devaluación del rial y las prolongadas dificultades económicas que atraviesa el país. (Agencia OPI Santa Cruz)