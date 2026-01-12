Proyecciones 2026: Reservas vs. Precios

- Publicidad -

La inflación de 2026 se ubicará en un rango de entre el 18% y el 30%, dependiendo estrictamente de la capacidad del Banco Central (BCRA) para manejar la expansión de la base monetaria y la acumulación de divisas. Así lo detalla el último informe técnico de la Fundación Mediterránea, que condiciona la baja de precios a la real demanda de pesos que convalide el mercado.

El estudio plantea que la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) no está garantizada por inercia, sino que responde a una ecuación financiera delicada: cuántos dólares compra el Central y cuántos pesos vuelca a la calle. Si la demanda de dinero no acompaña la emisión, la inflación podría estancarse en niveles del 30%.

Sin embargo, el informe destaca que, en cualquiera de las variantes analizadas, el índice de este año sería inferior al cierre de 2025, consolidando el proceso de desinflación, aunque con márgenes de error considerables.

La relación entre reservas y emisión

La clave del informe radica en la “remonetización”. Para que el esquema cierre sin disparar los precios, la economía debe demandar más pesos. El escenario base proyecta que la Base Monetaria pasaría del 4,4% actual al 5,0% del PIB. Esto permitiría al Central comprar US$ 6.500 millones y cerrar el año con una inflación del 23%.

A continuación, el desglose de los tres escenarios financieros que marcarán el bolsillo de los contribuyentes:

Escenario Optimista (Inflación 18-19%): Asume que la demanda de dinero crece al 5,4% del PIB. Esto daría "aire" al BCRA para comprar hasta US$ 9.500 millones sin generar presión inflacionaria.

Escenario Base (Inflación 23%): Es el punto medio. Se expande la base monetaria en 0,6 puntos del producto, alineado con las metas oficiales comunicadas.

Escenario Pesimista (Inflación 30%): Si la demanda de base monetaria apenas crece 0,3 puntos del PIB, el Central solo podría comprar US$ 4.500 millones. Si intenta comprar más sin demanda de pesos, aceleraría la inflación.

La entidad advierte sobre el riesgo del tercer escenario. Si la demanda de pesos es débil, la autoridad monetaria se verá obligada a “calibrar sus intervenciones”. Esto implica dos opciones con costo fiscal: ralentizar la compra de dólares (frenando la acumulación de reservas) o recurrir a mecanismos de esterilización (emitir deuda) para absorber el excedente de pesos y evitar que se vayan a precios. (Agencia OPI Santa Cruz)