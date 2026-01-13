Buscan intensamente a un trabajador vial que se ausentó de un centro de salud

- Publicidad -

La Policía de Santa Cruz solicita la colaboración de la comunidad de Río Gallegos para dar con el paradero de Gabriel Dario Mileca de 42 años de quien se desconoce su paradero desde el fin de semana tras ausentarse del Centro de Salud Mental de la capital santacruceña.

Mileca se fugó por una ventana del centro de salud y según la descripción física tiene una “estatura 1,70, tez morocha, pelo corto color negro, tatuaje en los brazos y barba tipo candado”.

El hombre es un trabajador de Vialidad Provincial, cuyas redes sociales se hicieron eco para colaborar en su búsqueda.

Mileca es buscado por las fuerzas de seguridad y agentes de la guardia urbana de Río Gallegos quienes este lunes realizaron un rastrillaje por distintos barrios de la ciudad.

El Sistema de Registro de personas extraviadas indicó que “cualquier información que pueda ser de ayuda, debe ser reportada de inmediato a la línea de emergencia 911 o a la comisaría más cercana”. (Agencia OPI Santa Cruz)