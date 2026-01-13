Créditos hipotecarios: Banco Nación digitaliza la gestión y promete precalificación en 24 horas

- Publicidad -

El Banco Nación (BNA) modificó su esquema operativo para la adjudicación de créditos hipotecarios en el inicio del ejercicio 2026. La entidad oficial implementó un sistema de validación digital que, según informaron, permite obtener una oferta con monto, tasa y plazo en un lapso inferior a las 24 horas, sin la intervención física de las sucursales en la etapa preliminar.

La gestión se canaliza exclusivamente a través del portal institucional y la plataforma “+Hogares con BNA”. El objetivo técnico es centralizar el análisis de riesgo crediticio en un equipo especializado, retirando esa carga administrativa de la red de sucursales.

De acuerdo a la documentación técnica del nuevo circuito, el procedimiento establece las siguientes condiciones operativas:

Carga remota: El cliente inicia la solicitud y adjunta la documentación respaldatoria vía web.

Oferta inmediata: El sistema emite la precalificación financiera automáticamente.

Inmuebles aptos: Quienes ya posean el crédito aprobado pueden seleccionar viviendas verificadas en la base de datos de inmobiliarias vinculadas.

Firma presencial: La única instancia física requerida es la firma de la escritura tras la aprobación final.

Expansión de la cartera y datos del sector

La digitalización del proceso responde al incremento en el volumen de operaciones registrado en los últimos 24 meses. El BNA informó que acumula un stock de 20.000 créditos hipotecarios otorgados bajo el programa “+Hogares”, lanzado originalmente en mayo de 2024.

Datos de mercado corroboran la tendencia en el sistema financiero. Un informe reciente de First Capital Group detalló que las líneas hipotecarias, incluyendo las ajustables por UVA, fueron el único segmento de préstamos en pesos al sector privado que registró una expansión en términos reales durante 2025, superando los índices de inflación del período. (Agencia OPI Santa Cruz)