Por el viento se reavivó el fuego en Epuyén

(OPI Chubut) – El incendio forestal que consumió más de 12 mil hectáreas en la zona de Epuyén, El Hoyo y Puerto Patriada sigue activo y este martes se reavivó por efecto de los vientos presentes en la región.
El incendio forestal que se inició de manera intencional hace más de una semana en Puerto Patriada es combatido en la zona por más de 640 brigadistas de distintos puntos del país y la asistencia de medios aéreos para las áreas de difícil acceso.
Desde la Secretaría de Bosques de Chubut ratificaron que el incendio continúa activo y las tareas se concentran en contener su avance, proteger viviendas e infraestructura crítica y enfriar puntos calientes para evitar rebrotes.
Este martes, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres sostuvo que “mientras yo sea gobernador, no se va a vender ni una sola hectárea de bosque nativo”.
Torres descartó de esta manera la vinculación de los incendios con negocios inmobiliarios y dijo que “a la estupidez hay que combatirla con la verdad. Hay muchísimas operaciones que apelan a una especulación inmobiliaria. Es imposible y puedo dar garantía de que, mientras yo sea gobernador, no se va a vender ni una sola hectárea de bosque nativo en mi provincia, quemado o no quemado, porque nuestra Constitución lo prohíbe en el artículo 105”. (Agencia OPI Chubut)