Vidal repudió el incremento salarial que se fijó el Tribunal Superior de Justicia

- Publicidad -

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal repudió este martes el incremento salarial que fijó el Tribunal Superior de Justicia desde enero a octubre del 2026, cuya recomposición mensual prevé subas superiores a la inflación proyectada para todo el año.

Vidal utilizó las redes sociales para rechazar la medida al sostener: “$24.000.000. Eso es lo que se autoaumentan en el Tribunal Superior de Justicia. Un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz”.

El mandatario provincial nuevamente criticó a la Justicia provincial al sostener que “30 años cómplices del saqueo, hoy atrincherados en privilegios. Eso no es Justicia. Es encubrimiento del pasado y bloqueo del futuro”.

- Publicidad -

Esta semana se conoció la resolución del máximo tribunal de justicia firmado el 30 de diciembre de 2025, donde la presidenta Renee Fernández junto a los vocales Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta, estipularon un incremento salarial para magistrados y funcionarios provinciales.

El incremento se estipuló en un 4% mensual desde enero a julio de 2026, teniendo como base del incremento los ingresos correspondientes a diciembre de 2025.

En tanto, desde agosto a octubre de 2026 será del 3% mensual estableciendo como base los salarios a julio de 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)