Villarruel pide “cárcel efectiva” para quienes inicien incendios

La crisis ambiental que golpea cíclicamente a la región ha reactivado el debate legislativo en Buenos Aires. Ante los focos activos que hoy afectan a la provincia de Chubut, la vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó que impulsará una reforma concreta: endurecer el Código Penal para garantizar que los responsables de iniciar incendios enfrenten penas de prisión efectiva.

El objetivo de la propuesta es terminar con la “puerta giratoria” en delitos ambientales. Según explicó la titular del Senado, la iniciativa busca castigar con mayor severidad tanto a quienes inicien el fuego con intención de daño (dolo), como a aquellos que lo provoquen por negligencia. “Nuestra Patagonia se incendia año tras año”, sentenció Villarruel, reconociendo el impacto devastador sobre parques nacionales y tierras productivas.

Más allá de lo punitivo, el anuncio pone el foco en la gestión política de la emergencia. Villarruel planteó la necesidad de una “actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias“. Este punto es clave para los gobernadores patagónicos, que históricamente han reclamado mayor celeridad en el envío de recursos federales cuando las llamas superan la capacidad local.

La vicepresidenta fundamentó su postura en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga a las autoridades a garantizar un ambiente sano. En un mensaje con fuerte carga política, advirtió: “Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder”, aludiendo a los conflictos territoriales que suelen superponerse con los siniestros en la zona cordillerana.

La medida buscará ahora su camino en el Congreso, donde se debatirá si el aumento de penas es suficiente para frenar una tragedia que, como afirmó la funcionaria, “nos duele a todos los argentinos” y pone en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. (Agencia OPI Santa Cruz)