Comisión de Auxilio localizó a las personas perdidas el lunes

(OPI TdF) – La Comisión de Auxilio de Ushuaia confirmó la finalización exitosa del complejo operativo de búsqueda y rescate en la zona de Laguna Domo Blanco. Los equipos lograron localizar a las dos personas que se encontraban extraviadas desde el lunes 12 de enero, poniendo fin a horas de incertidumbre.

Estado de salud y asistencia

Según el reporte oficial, al momento del contacto, ambos individuos fueron sometidos a una evaluación primaria por parte del personal médico en el terreno. Se procedió a su hidratación y contención inmediata, constatándose que no presentaban complicaciones de salud graves a pesar de haber pasado la noche a la intemperie en condiciones climáticas adversas. Posteriormente, fueron acompañados de forma segura hasta la base de operaciones.

Despliegue de recursos estatales

El operativo demandó una movilización significativa de recursos públicos y privados para cubrir el vasto terreno entre Laguna Domo Blanco y Laguna Francia. El dispositivo incluyó:

14 rescatistas operando en terreno difícil.

Coordinación de la Policía de la Provincia.

. Apoyo aéreo con helicópteros de la Dirección de Emergencias del Ministerio de Salud y de la firma privada HeliUshuaia.

Este despliegue masivo responde a los protocolos de emergencia de Tierra del Fuego, que se activaron el martes tras la denuncia de paradero, cuando se confirmó que los caminantes no habían regresado de su travesía iniciada el lunes.

Desde la Comisión de Auxilio destacaron la coordinación interagencial que permitió cerrar el caso sin lamentar víctimas, aunque el incidente vuelve a poner el foco en la preparación necesaria para afrontar la montaña fueguina. (Agencia OPI Tierra del Fuego)