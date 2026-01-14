El gobierno elimina desde este jueves los aranceles a la importación de celulares

- Publicidad -

La competencia extranjera ingresará sin barreras fiscales al mercado de telefonía móvil a partir de este 15 de enero. La entrada en vigencia del esquema de desgravación total materializa el Decreto 333/2025, una normativa que el Ejecutivo nacional había publicado en el Boletín Oficial el pasado 14 de mayo.

El cambio de reglas de juego es drástico para la estructura comercial. El arancel de importación, que ya había sufrido una reducción progresiva hasta ubicarse en el 9,5%, se elimina por completo desde mañana jueves. La decisión administrativa busca, según la letra oficial, forzar una caída en los valores de venta al público mediante un shock de oferta externa.

El impacto en los precios y la industria local

- Publicidad -

Desde la Casa Rosada sostienen que la medida facilitará el “acceso a la tecnología” para un sector más amplio de la población. El argumento central del equipo económico es que la eliminación del tributo aduanero se trasladará directamente al bolsillo del consumidor, promoviendo lo que denominan inclusión digital.

“Lo expuesto mejorará las condiciones de oferta de los bienes objeto de la medida, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos”, reza textualmente el decreto que ahora cobra plena vigencia.

Sin embargo, la contracara del anuncio oficial se vive en la Patagonia. La medida afecta de forma directa a la línea de flotación de la industria radicada en Tierra del Fuego, que pierde el diferencial arancelario que protegía el ensamblaje nacional frente a los gigantes asiáticos. Resta ver si la prometida baja de precios en las vidrieras compensará el costo industrial que pagará la región vecina. (Agencia OPI Santa Cruz)