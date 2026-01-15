Contacto oficial entre Trump y Delcy Rodríguez tras caída de Maduro

- Publicidad -

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump confirmó haber mantenido una conversación telefónica con la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez en la cual proyectó una futura alianza estratégica calificada como espectacular para ambas naciones. Este contacto de alto nivel se produce en un contexto de transición política apenas diez días después de la captura del exmandatario Nicolás Maduro durante un operativo ejecutado por fuerzas estadounidenses en Caracas.

A través de una publicación en su red social Truth Social el mandatario norteamericano ofreció detalles sobre la agenda bilateral abordada durante el diálogo la cual incluyó ejes críticos para la economía y la geopolítica como la explotación petrolera los recursos minerales el intercambio comercial y la seguridad nacional. El líder republicano enfatizó los progresos realizados en el proceso de estabilización y recuperación del país sudamericano asegurando que la relación entre Washington y Caracas avanza hacia una etapa que definió como de tremendo progreso.

En su declaración pública Trump describió el intercambio con la funcionaria venezolana como una muy buena llamada y subrayó que la asociación resultante derivará en una Venezuela grande y próspera nuevamente quizás como nunca antes. La ratificación de este acercamiento diplomático busca consolidar la influencia de los Estados Unidos en la región mediante la gestión de recursos naturales y acuerdos de seguridad establecidos directamente con la actual administración interina tras el desmantelamiento de la cúpula anterior.

La confirmación de estas tratativas ocurre mientras el expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen recluidos en un centro penitenciario de Nueva York tras su traslado forzoso desde Venezuela. Ambos aguardan el inicio de su enjuiciamiento en tribunales federales donde deberán responder por acusaciones graves vinculadas al narcoterrorismo y otros delitos relacionados con el tráfico de drogas que motivaron la intervención extranjera y el posterior cambio de interlocutores en el poder ejecutivo venezolano. (Agencia OPI Santa Cruz)