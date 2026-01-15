El fuego en Epuyén y El Hoyo está contenido

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres confirmó la contención del incendio en Puerto Patriada que afectó los ejidos de Epuyén y El Hoyo, tras un operativo que calificó como inédito en el contexto de la peor sequía registrada en la región desde 1965. La administración provincial comunicó el estatus del siniestro luego de las precipitaciones registradas el miércoles y el despliegue de recursos aéreos y terrestres coordinados con organismos nacionales y otras provincias.

El mandatario recorrió la zona afectada junto a miembros del gabinete y se reunió con el personal desplegado en el terreno. Torres remarcó que las lluvias favorecieron las tareas pero atribuyó el resultado final al trabajo de los recursos humanos disponibles. El titular del Ejecutivo sostuvo que el reconocimiento es para nuestros brigadistas que pusieron el cuerpo desde el día uno para garantizar la seguridad de todos los vecinos de la Cordillera y aseguró que uno de los peores incendios de bosque nativo de los últimos veinte años ya está contenido.

La estructura operativa detallada por el Servicio Provincial del Manejo del Fuego incluyó la movilización de ocho medios aéreos, entre los que operó un Airbus 737 proveniente de Santiago del Estero y helicópteros con helibalde. Las maniobras tácticas implicaron el helitransporte de brigadistas a la cabeza del incendio y trabajos de apertura de línea desde la cola hacia los flancos. El gobierno provincial reportó la colaboración de recursos de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero, además de fuerzas de seguridad federales y organismos viales.

- Publicidad -

Desde la Secretaría de Bosques indicaron que el comportamiento del fuego presentó una complejidad inicial agravada por el viento, lo que motivó la intervención de maquinaria pesada, embarcaciones y drones. Las autoridades mantienen al personal en tareas de observación y recorrido por el perímetro para detectar puntos calientes, aunque informaron que durante la jornada del jueves no se registró la reactivación de los focos. La situación se enmarca en un escenario climático adverso que las áreas técnicas definen como histórico por la falta de humedad acumulada. (Agencia OPI Chubut)