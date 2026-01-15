El sainete judicial sigue adelante. El Gobernador habla de burla y falta de respeto a la sociedad ¿Y por casa cómo andamos?

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – De algo estoy seguro: el gobierno provincial, la Cámara de diputados, la Justicia como institución y tanto el partido gobernante como la oposición, son lo peor de todo lo que hemos visto en Santa Cruz desde que se estableció la Constitución y el funcionamiento de los tres Poderes. Y hemos vivido épocas con legislaturas vergonzosas como las del 2007 al 2015, entre otras.

En Santa Cruz no hay política, solo existen los intereses partidarios, los particulares y los corporativos. La política es acuerdo, diálogo, consensos y búsqueda de soluciones; excepto en Santa Cruz.

Así como durante 30 años el kirchnerismo mantuvo a la sociedad como ciudadanos de segunda, el actual gobierno provincial, además de mantenerlos en la misma categoría y profundizar algunos males históricos que padecen, promueve la destrucción lisa y llana de las instituciones, bajo el argumento que llegaron para terminar con la corrupción, las transas y los abusos y lo hacen corrompiendo, transando y abusando, tal cual lo hacían los otros.

El origen

Todo empezó en el mes de agosto 2025 cuando al gobierno provincial se le ocurrió ordenarle a sus diputados la aprobación del proyecto que aumentó de cinco a nueve las autoridades del Superior Tribunal de Justicia, contando con el beneficio de tener de su lado a quien era el Presidente del Cuerpo en ese momento: Daniel Mariani.

De allí para acá se armó un sainete típico de personas que jamás pensaron en las instituciones, en la justicia ni en la política de Santa Cruz. Vidal solo ha pretendido “compensar” la fuerza kirchnerista que tiene cooptado en STJ y los cuatro jueces puestos por Alicia, por su parte, resisten a como dé lugar.

Lo último del culebrón fue el escandaloso aumento del 42% que se autoasignaron los cuatro jueces Fernando Basanta, Alicia Mercau, Reneé Fernández y Paula Ludueña, como decisión autónoma lo cual no es ni más ni menos que imponerle al Ejecutivo una visión esquizofrénica “de quién la tiene más larga” en este sainete que nadie dirige y todos escriben y reescriben a su antojo.

Con sueldos de 24 millones de pesos, “los cuatro magníficos” algunos con dudosas condiciones profesionales y legales para estar en ese puesto, excepto por su pertenencia al FPV, se pasaron por la nariz lo que el resto de la sociedad pueda opinar y mucho menos lo que haga y opine el Gobernador y la Cámara de Diputados.

Pero como en este sainete santacruceño todo es ilegal, “agarrado de los pelos”, opaco, partidario, escabroso, insólito e institucionalmente autodestructivo y no existen herramientas eficaces a la hora de ponerle límites a los Poderes “independientes”, cada acción de un lado es anulada por los otros y viceversa.

Tengamos en cuenta que Mariani, el mismo que fue destituido de la Presidencia del STJ por decisión de los otros cuatro integrantes, ahora intervino para anular el aumento alegando “ilegalidad” de los jueces actuantes, mientras el gobernador habilitó un artículo en el Presupuesto para pagarle medio salario a los cuatro jueces amigos colocados por los diputados en el máximo Tribunal, pero que no trabajan y ni siquiera están en la nómina de la Justicia provincial reconocidos como tal.

¿De qué se asustan?

Lo que hicieron los integrantes del STJ es realmente repudiable, pero la reacción que tuvo el gobierno y los diputados del oficialismo es sencillamente delirante. El oficialismo se llena la boca con “la independencia de Poderes” en la provincia, lo cual fue y es una absoluta mentira.

En Santa Cruz nunca hubo división de Poderes; durante 30 años funcionaron como una mezcla de partidarios, amigos, familias, nepotismo ilustrado, acomodo de compañeros, pago de favores políticos y una casta endogámica particularmente excecrable, que jamás cumplió con mandatos sociales, solo y simplemente, políticos.

Ese modelo, lejos de terminar en el 2023, continúa, solo que esta debacle que vivimos en la Justicia provincial y particularmente en el máximo Tribunal, es el resultado de los intentos por desplazar los que estaban por los que vienen, impulsados por el Gobernador Vidal, quien para cambiar lo malo, quiere comerse al caníbal.

El gatopardismo político (cambiar para que nada cambie) es el ABC de este conflicto. Los que llegaron quieren ocupar todos los lugares en los cuales están los kirchneristas que resisten atrincherados defendiendo sus privilegios. Pero el gobernador no quiere cambiar las viejas estructuras por un sistema transparente y equidistante del poder político. No, Vidal quiere sacar a los otros para poner a los suyos y de esta manera hacer lo mismo que hizo el kirchnerismo.

Es por este motivo que los intentos por “reformar la justicia” no es aceptado social ni políticamente. Vidal no pretende mejorar el STJ, sino blindarse y compensar fuerzas internas, para tener el manejo que el kirchnerismo ostenta desde hace tantos años.

Entre Olmedo y Gasalla

Dos de los capocómicos que nos han hecho reír por años en varias décadas fueron Alberto Olmedo y Antonio Gasalla; muertos ellos y puesto el ingenio popular en las redes sociales, los cómicos tradicionales desaparecieron como los conocíamos, excepto en Santa Cruz.

Es patético ver y escuchar al gobernador Claudio Vidal y su coro de alcahuetes, horrorizados por lo que hicieron los jueces del STJ que el mandatario describió como “una burla a la sociedad” y ciertamente tiene razón, pero si tuviera un poco de autocrítica encontraría que desde agosto del 2025 fue él quien generó una burla social al pueblo, cuando forzó una votación sin consenso para ampliar el Tribunal y poner allí a sus amigos.

El gobernador habla de institucionalidad cuando le conviene y cuando no, defeca en ella. Por ejemplo la Legislatura fue reformulada por él pero siguió siendo la misma cueva de las manos que durante el kirchenrismo, solo que ahora “vidalista” y debería recordar el gobernador que para lograrlo, compró a dos diputados de la oposición.

Con la mayoría asegurada y burlándose de la sociedad que lo votó porque él iba a hacer algo distinto, comenzó a construir poder, a defender y blindar a los suyos (Fernando Españón, abusador y corrupto), aprobó cuando proyecto hubiera sin discutir una sola coma y fue él quien hizo aprobar el aumento de 5 a 9 los jueces y metió a sus amigos para ocupar esos cargos de manera turbia y anticonstitucional por donde se lo mire.

Si todo esto lo hubiera plebiscitado para generar la licencia social necesaria con el aval público, la cuestión habría sido distinta, pero actuó de la misma manera que el kirchnerismo que cuando ganaba se apoyaba en el voto de la gente para hacer cualquier cosa, independiente de lo que la mayoría opinara. Podríamos decir que Vidal hizo un giro de 360°: dio vuelta todo para quedar en el mismo lugar.

Una cosa es ser elegido por una mayoría para gobernar y otra cosa es tomar decisiones discrecionales que impactan seriamente en el futuro de las personas como el cambio de la Constitución, una reforma en los Códigos, reformas en la Justicia y cuestiones institucionales que perdurarán aún cuando el gobierno haya concluido.

Por todo esto, el aumento patético, ilegal, inmoral e inmerecido que se dieron los Vocales del STJ resulta contradictorio que sea motivo de escándalo para el gobierno que alude a irresponsabilidad, insensibilidad y falta de conciencia pública de parte de cuatro participantes de este sainete, cuando todos ellos hacen exactamente lo mismo y todos en conjunto (ellos y los otros) mantienen la justicia de Santa Cruz inactiva, las instituciones partidas, incomunicadas e inservibles y se hace evidente la falta de gobernabilidad y de gestión sobre lo cual, seguramente, la sociedad opinará en las urnas del año 2027. (Agencia OPI Santa Cruz)