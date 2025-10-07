Santa Cruz tiene dos justicias paralelas: la kirchnerista y la vidalista. El Poder Judicial no funciona y es coto de caza de políticos oficialistas y de la oposición

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Con el único objetivo de quedarse con el Poder Judicial de Santa Cruz, el Ejecutivo provincial mandó a aprobar en sesión extraordinaria, otros dos componentes del Superior Tribunal de Justicia que integrarían los cuatro designados por Claudio Vidal para obtener mayoría propia en el máximo Tribunal de la provincia.

Fueron designados Gabriel Nolasco Contreras y Juan Ramón De La Vega como nuevos vocales del STJ en el marco de la Ley N° 3949 sancionada en la Cámara de Diputados el 28 de agosto/2025 y para eso el gobierno tuvo que forzar los cambios de la Ley N° 1600 “Orgánica de la Justicia“, sobre la cual se varió el número de integrantes del máximo Tribunal y se llevó de 5 a 9 la cantidad de Vocales.

¿Por qué 9 y no 7, por ejemplo?

El forzamiento de la ampliación del Superior Tribunal de Justicia provincial potenciado por el gobernador Claudio Vidal tiene un solo objetivo: ampliar en cuatro integrantes más el STJ para instalar mayoría partidaria. Para eso, él y sus funcionarios, en abierta burla a la sociedad santacruceña, dicen que el mecanismo de ampliación es “para sacarla de manos kirchneristas y hacerla independiente”.

Vidal sabe que con siete Vocales no va a tener mayoría; con nueve empata el número kirchnerista, pero como Daniel Mariani fue cooptado por el gobierno, pasaría a tener mayoría automática en la Justicia, como logró hacerlo en la Cámara de Diputados cuando el SER tenía minoría y el gobierno compró a los dos diputados por el Pueblo de Los Antiguos y Perito Moreno, que pertenecían al kirchnerismo.

El STJ es un órgano colegiado, sus integrantes poseen cargos vitalicios y las decisiones se toman por simple mayoría. Para ello tienen su propio reglamento interno de funcionamiento que les da la potestad de elegir o sustituir la persona que va a presidir el Cuerpo.

Un roto para un descosido

Si no fuera por lo trágico que resulta para Santa Cruz esta malversación institucional que hace el gobierno y el kirchnerismo, ayer, en la comisión de urgencia que instaló la legislatura para aprobar en forma express el capricho de Vidal para nombrar rápidamente a los dos nuevos Vocales, hubo una escena por demás patética y cómica, cuando en el video grabado, el diputado Pedro Luxen, “la manu military” de Vidal en la Cámara de Diputado, en tren de justificar los cambios en la justicia, dijo “Hace pocos meses, la hija del diputado Echazú ingresó al Poder Judicial. ¿Qué mérito tuvo? ¿Dónde rindió? Y ahora la van a ascender“.

Y realmente es muy grave lo que Luxen expresó allí, porque desnuda una metodología clásica del kirchnerismo en 30 años; pero la primera pregunta es ¿Qué hizo Luxen ante ese nombramiento?, es de suponer que lo denunció como corresponde ante la justicia, interpuso las respectivas quejas y dejó sentado esta irregularidad ¿O no?.

Pedro Luxen seguramente dijo la verdad cuando se refirió al ingreso irregular a la justicia y personalmente no dudo que Echazú se haya aprovechado de su posición dominante para asegurarle el futuro a su hija; ahora bien, nos preguntamos ¿Y por casa cómo andamos diputado Luxen?.

Fue precisamente el diputado del SER quien forzó, a instancia del gobernador Claudio Vidal, el ingreso de Gabriela Castro (su cuñada) como Vocal del Tribunal de Cuentas, sin las condiciones mínimas necesaria en tiempo y expertise, al solo efecto de ocupar un lugar de poder partidario en el organismo de control y de paso, darle conchabo a un familiar suyo.

El circo declarativo del gobierno lo cierra Sergio Bucci, cuando señaló ante la prensa “Para este gobierno cambiar la Justicia es prioridad”. Y si, nos damos cuenta que es tal cual lo confiesa el funcionario; solo le faltó decir que lejos de mejorarla, lo que pretenden es cambiarla para tener el control propio de esa justicia que tanto lo desvela y está desde hace tantos años en manos del kirchnerismo. (Agencia OPI Santa Cruz)