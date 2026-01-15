Refuerzan prevención contra incendios forestales en Tierra del Fuego

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Gobierno de Tierra del Fuego reforzó la campaña para evitar incendios forestales en la provincia e hizo un llamado a la prevención y el compromiso ciudadano.

Personal de la Dirección de Manejo del Fuego y guardaparques provinciales efectuaron recorridas en distintas zonas de uso público para realizar tareas preventivas.

Alertados por los incendios que se registran en Chubut y Santa Cruz, el director de Manejo del Fuego, Matías Gatti señaló que hubo tareas para concientizar a la población y los turistas que llegan a la provincia y “en general no se detectaron situaciones de riesgo”.

“La mayoría de la gente está utilizando calentadores y respetando las indicaciones. Incluso recibimos avisos de la propia comunidad alertando sobre personas haciendo fuego en lugares no habilitados, lo cual habla de una mayor conciencia”, afirmó el funcionario.

Hubo controles donde se labraron actas por infracciones en sectores no autorizados como el detectado en inmediaciones del Lago Yehuin, donde se encontraron fogones mal apagados.

Las sanciones por incumplir la normativa vigente, según los alcances de la ley Provincial N°1.168, contemplan multas que van desde los 250 a 300 litros de combustible, valor que puede incrementarse según la gravedad del hecho y los daños causados. (Agencia OPI Tierra del Fuego)