Sigue el conflicto interno en el Tribunal Superior de Justicia por el incremento salarial dispuesto por un grupo de jueces

Daniel Mariani, quien disputa judicialmente la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, firmó este miércoles una resolución ordenando a la administración del Poder Judicial que no se liquiden los sueldos de acuerdo con una resolución firmada por cuatro integrantes del máximo tribunal de justicia el 30 de diciembre de 2025.

Mariani está enfrentado con los miembros del Tribunal Superior Renee Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta, quienes estipularon un incremento salarial para magistrados y funcionarios provinciales.

Mariani firmó la resolución como presidente del cuerpo y declaró la nulidad de la medida aprobada el 30 de diciembre de 2025.

El integrante del TSJ señaló que la medida de incremento salarial dispuesto para gran parte del 2026 “carece de validez legal por haber sido dictado sin competencia y sin las mayorías exigidas por la normativa vigente”.

El conflicto interno que atraviesa el Tribunal Superior de Justicia no tiene precedentes en la vida institucional de Santa Cruz, dado que los jueces no reconocen a los nuevos miembros José antonio González Nora, Sergio Acevedo, Gabriel Contreras, Lucio de la Vega que fueron designados por acuerdo de la Cámara de Diputados.

Mariani indicó en la resolución que el acto administrativo firmado por Fernández, Basanta, Mercau y Ludueña se encuentra “viciado en sus elementos esenciales”, citando la ley de Procedimientos Administrativos, la ley Orgánica de la Justicia y la ampliación de los integrantes del TSJ de 5 a 9 miembros. (Agencia OPI Santa Cruz)