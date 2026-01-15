SpaceX Crew-11 ameriza en California tras emergencia

- Publicidad -

La misión SpaceX Crew-11 de la NASA concretó su retorno anticipado a la Tierra este jueves tras interrumpir sus operaciones en la Estación Espacial Internacional debido a una emergencia médica surgida en órbita. La cápsula Dragon completó su descenso y amerizó frente a las costas del estado de California a las 03:41 hora local luego de una travesía de diez horas desde el laboratorio orbital marcando el cierre abrupto de una expedición que debía extenderse por un periodo mayor.

La decisión operativa de precipitar el regreso fue ejecutada por la agencia espacial estadounidense luego de que uno de los integrantes del equipo presentara un problema de salud el pasado 7 de enero. Si bien el esquema original de la misión contemplaba una permanencia de seis meses en el espacio iniciada tras el arribo el 2 de agosto las condiciones clínicas de uno de los tripulantes obligaron a la administración a modificar el cronograma y activar los protocolos de descenso antes de los plazos estipulados inicialmente.

El contingente que regresó a la superficie está integrado por una nómina internacional compuesta por los astronautas de la NASA Zena Cardman y Mike Fincke junto al japonés Kimiya Yui de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón y el cosmonauta ruso Oleg Platonov de la agencia Roscosmos. Los cuatro ocupantes compartieron el módulo de descenso durante la maniobra de reingreso que puso fin a la colaboración científica en órbita para priorizar la atención sanitaria requerida.

El operativo de recuperación se desplegó en el océano Pacífico inmediatamente después del amerizaje bajo la supervisión de los equipos de rescate. Este incidente subraya la complejidad logística de las misiones de larga duración y la dependencia de los protocolos de seguridad de SpaceX y la NASA ante eventualidades médicas que comprometen la continuidad de los objetivos programados en la Estación Espacial Internacional. (Agencia OPI Santa Cruz)