La mesa chica se reúne para ordenar el año parlamentario

La mesa política que responde al presidente Javier Milei se reunirá hoy a las 10:00 en la Casa Rosada. Es el primer encuentro del año tras el receso estival y tiene un objetivo claro: definir la ingeniería legislativa necesaria para avanzar con la reforma laboral.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de anticipar la convocatoria. Originalmente prevista para el próximo lunes, la reunión se adelantó para este viernes con el fin de unificar el discurso y la estrategia operativa frente al Congreso.

En el despacho del ministro coordinador se darán cita figuras claves del armado oficialista. Asistirán la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de Diputados, Martín Menem; el armador Eduardo “Lule” Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La principal definición política que se espera de este encuentro es la priorización de los temas. Según trascendió desde el Ejecutivo, es muy probable que se postergue el tratamiento de la reforma del Código Penal.

El objetivo de esta maniobra es concentrar todos los recursos políticos y los votos en la aprobación del proyecto de “Modernización Laboral”. Esta iniciativa busca modificar las reglas de contratación y despido, un punto sensible que requiere alto consenso parlamentario.

Fuentes de la administración libertaria confirmaron a este medio la lógica detrás de la decisión: “Es probable que se postergue el tratamiento. Es la misma lógica que tuvimos con la reforma laboral en diciembre: enfocar energías en tener el proyecto de Modernización”.

Tras los primeros días de enero, donde la actividad oficial disminuyó por vacaciones de funcionarios y legisladores, el Gobierno necesita reactivar la maquinaria si pretende conseguir victorias legislativas en el corto plazo.

Durante el receso, la actividad se mantuvo centralizada en pocas figuras. Solo el presidente Javier Milei, su asesor Santiago Caputo y el ministro Diego Santilli, quien realizó recorridas por el interior, mantuvieron una agenda pública activa antes de este relanzamiento de la gestión. (Agencia OPI Santa Cruz)