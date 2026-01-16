Milei viaja a Córdoba antes de su gira por Paraguay y Suiza

- Publicidad -

El presidente Javier Milei inicia hoy una intensa seguidilla de viajes que combinará la presencia en festivales populares del interior con una agenda diplomática de alto nivel en el exterior. Esta estrategia busca equilibrar el contacto con su base electoral y la búsqueda de inversiones extranjeras.

El mandatario asistirá esta noche al Festival de Doma y Folklore de Jesús María en la provincia de Córdoba. La visita coincide con la presentación del Chaqueño Palavecino, una figura central del evento. Sin embargo, el paso por suelo cordobés será breve debido a los compromisos internacionales inmediatos.

El sábado la comitiva se trasladará a Paraguay. Allí Javier Milei participará en la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Este tratado es clave para las economías regionales, ya que podría abrir nuevos mercados para productos argentinos, aunque requiere letra chica para proteger a los productores locales.



El objetivo en el país vecino es dar una señal de respaldo político a Santiago Peña, quien asumirá la presidencia temporal del bloque regional. Tras este acto protocolar, la delegación no regresará a Buenos Aires y el domingo emprenderá el viaje directo hacia Suiza.

El Jefe de Estado disertará en el Foro Económico de Davos, que se celebrará del 19 al 23 de enero. Este evento reúne a los líderes empresariales y políticos más influyentes del mundo. Para la Argentina es una vidriera fundamental donde se busca generar confianza financiera y atraer capitales.

En el plano de la política doméstica, Javier Milei confirmó su asistencia al “Derecha Fest” en la ciudad de Mar del Plata el próximo 27 de enero. El evento es organizado por Nicolás Márquez y el equipo de La Derecha Diario.

Aunque todavía no se definió la sede exacta, se espera una concentración de militantes libertarios, exposiciones y una feria del libro. Además, se trabaja en una recorrida por el centro marplatense, una actividad que el Presidente suele repetir cada vez que visita la costa atlántica. (Agencia OPI Santa Cruz)