Murió el cantante Rubén Patagonia en Comodoro Rivadavia

(OPI Chubut) – El músico, compositor y referente cultural Rubén Patagonia falleció este jueves en Comodoro Rivadavia, tras una larga enfermedad.

Patagonia falleció a los 69 años, luego de permanecer internado durante varios días en una clínica de Comodoro Rivadavia.

Nacido como Rubén Chauque el 2 de julio de 1956 en la provincia de Chubut, Patagonia fue un referente del folklore mapuche y de la música patagónica contemporánea.

Fue un artista que construyó una obra atravesada por la identidad, la memoria y la lucha de los pueblos originarios, combinando sonidos ancestrales con lenguajes musicales modernos.

Compartió a lo largo de su carrera escenarios y grabaciones con artistas de enorme proyección como León Gieco, Divididos, Almafuerte, Bersuit Vergarabat, Víctor Heredia y Lito Vitale. (Agencia OPI Chubut)