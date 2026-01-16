Trump recibió a María Corina Machado pero mantiene dudas sobre su liderazgo

- Publicidad -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en un encuentro diseñado para abordar la transición política tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses el pasado 3 de enero. La reunión, que incluyó un almuerzo en la residencia presidencial, contó con la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, y sirvió de escenario para que Machado asegurara contar con el respaldo del mandatario para la libertad de Venezuela. Tras el cónclave, la dirigente se dirigió al Capitolio para continuar su agenda con senadores de ambos partidos, manifestando su compromiso con el retorno de los millones de venezolanos que han emigrado y la reconstrucción del país.

Durante su intervención pública, Machado marcó una clara línea divisoria con la actual administración interina al calificar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como una pieza integrante del régimen. La opositora advirtió que el sistema ha sabido ganar tiempo en el pasado y señaló la inviabilidad de atraer inversiones reales en una nación donde el 86 por ciento de la población vive en la pobreza. Por su parte, Rodríguez presentó su informe de gestión en Caracas y respondió a las tensiones diferenciándose de Machado, al afirmar que si le tocase ir a Washington lo haría de pie y con la bandera tricolor, rechazando posturas que interpretó como sumisión.

A pesar del encuentro presencial, la Casa Blanca mantuvo una postura pragmática respecto al liderazgo opositor. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, ratificó que la valoración de Trump sobre Machado no ha cambiado, sosteniendo que el presidente considera que ella no cuenta con el respeto necesario para liderar, una opinión fundamentada en informes de asesores y del equipo de seguridad nacional. Si bien Leavitt describió a Machado como una voz valiente y confirmó que el presidente esperaba una conversación positiva, la administración dejó en claro que su análisis se basa en una lectura realista de la situación sobre el terreno.

El contexto político se vuelve más complejo ante las declaraciones previas de Donald Trump, quien apenas el miércoles elogió a Delcy Rodríguez calificándola de persona fantástica, lo que contrasta con la visión presentada por Machado. La vocera presidencial indicó que Trump mantiene su compromiso con la esperanza de que algún día se celebren elecciones en Venezuela, aunque la administración no pudo precisar una fecha concreta para dichos comicios. La jornada evidenció las distintas velocidades entre el optimismo expresado por la dirigente venezolana y la cautela estratégica que mantiene el gobierno estadounidense frente a los actores políticos de la región. (Agencia OPI Santa Cruz)