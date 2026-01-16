Un hombre fue atropellado por su propia camioneta y tiene muerte cerebral

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un hombre de 42 años presenta muerte cerebral tras un accidente con su propia camioneta en Comodoro Rivadavia este miércoles por la noche.

El incidente se produjo en el barrio Atardecer donde hay calles con pendientes pronunciadas cuando el sujeto identificado por sus iniciales J.E.H se bajó de su camioneta para hacer el cambio de conducción y el vehículo empezó a desplazarse, y para intentar frenar su recorrido se interpuso con su propio cuerpo y terminó arrollado.

Producto de las heridas recibidas fue trasladado de urgencia al Hospital Regional donde se constató muerte cerebral irreversible.



Según las primeras averiguaciones, el sujeto buscaba evitar que la camioneta impactara contra viviendas o personas que pudieran encontrarse en la vía pública.

La policía continúa con la investigación para conocer las causas de cómo se produjo el accidente. (Agencia OPI Chubut)