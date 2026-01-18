Cámaras empresarias y de comercio avanzan con pedido de emergencia provincial

- Publicidad -

La crisis económica que impacta en los ingresos y la actividad empresarial y comercial de Santa Cruz llevó a que diferentes entidades del sector privado estén analizando con autoridades y diputados provinciales la posibilidad de declarar la emergencia Comercial, Productiva y para Pymes.

Durante la semana hubo una serie de encuentros con legisladores provinciales y nacionales para definir los alcances que podría tener la emergencia en Santa Cruz.

Desde el sector comercial pretenden que una ley brinde las “herramientas que permitan sostener a los comercios y a las micro, pequeñas y medianas empresas frente a la prolongada caída de la actividad”.

Ya hubo avances entre la Cámara de Comercio de Río Gallegos (CCIARG), la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) y diversas entidades empresariales, entre ellas las cámaras de Hoteleros y Gastronómicos, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), CAPROMISA y el sector de Estaciones de Servicio.

Entre los objetivos que se definieron es “amortiguar el impacto de la crisis, preservar el empleo y evitar el cierre de empresas que hoy operan al límite de su sostenibilidad”.

Los empresarios y comerciantes se juntaron con el diputado nacional Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) y los diputados provinciales Pedro Luxen (Por Santa Cruz) y Daniel Peralta (PJ).

El legislador del oficialismo sostuvo que el gobierno provincial analiza la situación que atraviesa el sector comercial y empresarial, y se comprometió a avanzar en un proyecto junto a la propuesta de la Federación Económica.

El sector comercial y empresarial busca alcanzar el consenso con el resto de las fuerzas políticas representadas en la legislatura provincial y avanzar en la Emergencia provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)