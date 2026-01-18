China completa con éxito el vuelo del Tianma-1000

- Publicidad -

La industria aeronáutica china concretó un nuevo hito tecnológico con el exitoso vuelo inaugural del “Tianma-1000”, un avión de transporte no tripulado diseñado para operar en condiciones extremas y entornos geográficos complejos. Desarrollado por Xi’an ASN Technology Group Co., Ltd., filial de la corporación estatal China North Industries Group Corporation, este sistema integra capacidades de transporte logístico, rescate de emergencia y entrega de materiales en una única plataforma, lo que le permite adaptarse a la orografía de gran altitud que caracteriza a vastas regiones del territorio asiático.

El perfil operativo de la aeronave destaca por su autonomía y capacidad de despliegue en infraestructuras mínimas. Con un techo de servicio de 8.000 metros y un alcance máximo de 1.800 kilómetros, el Tianma-1000 está diseñado para establecer líneas aéreas de suministro rápido sin depender de aeropuertos convencionales. Su ingeniería permite despegues y aterrizajes ultracortos en distancias inferiores a los 200 metros, lo que habilita su operación sobre superficies no pavimentadas como pastizales y caminos de tierra compactada, garantizando el acceso a zonas que carecen de pistas preparadas.

La arquitectura del sistema prioriza la automatización total de la cadena logística mediante una cabina modular reconfigurable que facilita el cambio rápido entre modos de transporte de carga y lanzamiento aéreo. El avión incorpora un sistema de carga y descarga autónomo capaz de manipular una tonelada de material en apenas cinco minutos, gestionando el proceso desde la planificación hasta la ejecución sin intervención humana directa. Esta eficiencia se complementa con una planificación inteligente de rutas y sistemas de evasión que identifican y sortean obstáculos como montañas y edificios para asegurar la navegación en espacios aéreos desconocidos.

La operatividad en entornos hostiles se asegura mediante tecnologías de guía avanzada que prescinden de la visibilidad directa. El Tianma-1000 utiliza un sistema de aterrizaje con guía óptica que permite maniobras autónomas de alta precisión incluso bajo condiciones de baja visibilidad. Esta combinación de características técnicas posiciona al desarrollo como una herramienta estratégica para el abastecimiento y la logística en áreas donde los métodos de transporte tradicionales enfrentan limitaciones severas por el terreno o la infraestructura. (Agencia OPI Santa Cruz)