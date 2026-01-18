Irán advierte que responderá a la medida del gobierno de Milei

- Publicidad -

La tensión diplomática escaló a niveles críticos en las últimas horas. El régimen de Irán lanzó una advertencia directa a la administración de Javier Milei, asegurando que la Argentina recibirá una “respuesta adecuada” tras la decisión oficial de incluir a la Fuerza Quds en el registro de organizaciones terroristas.

El mensaje llegó a través de Esmaeil Baghaei, portavoz de la cancillería iraní. Desde Teherán, el funcionario calificó la medida argentina como un acto políticamente peligroso. El argumento iraní es que se está criminalizando a una división oficial de las fuerzas armadas de una nación soberana.

Sin embargo, para la Casa Rosada la lectura es opuesta y se basa en antecedentes sangrientos. El gobierno sostiene que la Fuerza Quds no es un ejército convencional, sino el brazo ejecutor de operaciones terroristas en el extranjero, responsable de entrenar a grupos como Hezbollah y Hamás.

- Publicidad -

El impacto de la medida

La inclusión en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET) no es solo simbólica. Implica el congelamiento inmediato de cualquier activo financiero que esta organización o sus miembros pudieran tener en el país .

El gobierno nacional recordó un dato clave para entender la medida: Ahmad Vahidi, quien comandó esta fuerza en los años 90, tiene un pedido de captura internacional (alerta roja de Interpol) por su presunta participación en el atentado a la AMIA .

Alineamiento y seguridad nacional

Mientras la embajada de Estados Unidos celebró la decisión por considerar que la Fuerza Quds “alimenta la violencia”, los organismos de seguridad e inteligencia argentinos entraron en estado de alerta. La promesa iraní de una “respuesta adecuada” obliga a reforzar los controles ante la posibilidad de represalias diplomáticas o, en el peor escenario, ataques asimétricos.

El gobierno de Milei reafirmó su postura de alinearse con “la civilización occidental”, marcando un quiebre definitivo con la política exterior de ambigüedad respecto a Teherán que mantuvieron gestiones anteriores. (Agencia OPI Santa Cruz)