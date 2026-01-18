Un joven murió tras volcar el auto entre Epuyén y El Maitén

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un joven de 23 años murió este viernes tras protagonizar un trágico vuelco con su auto sobre la Ruta 70 entre las localidades de Epuyén y El Maitén.

La policía de Chubut informó que en el vehículo “viajaba un acompañante que sufrió lesiones leves”.

El accidente se produjo durante la mañana del viernes en la zona conocida como Alto Quemado-Coihue, a unos pocos kilómetros del cruce con la Ruta 1.

- Publicidad -

La víctima fue identificada como Enzo C., quien vivía en El Maitén, y conducía el Peugeot 207 tras dar varios trompos en el lugar.

La policía investiga como se produjo el accidente y se presume que “el conductor perdió el control del vehículo y que el vuelco se produjo cuando intentó corregir la maniobra”.

Su acompañante identificado como Camilo Roque González ingresó al hospital en grave estado y relató que regresaban de El Bolsón.

El test de alcoholemia realizado al acompañante por parte del personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial determinó que tenía 1,46 gramos por litro de alcohol en sangre. (Agencia OPI Chubut)