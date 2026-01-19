El desplazamiento del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia, es responsabilidad plena de al menos 7 intendentes y sus Concejos Deliberantes

- Publicidad -

(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Lo ocurrido este fin de semana en Comodoro Rivadavia con el desplazamiento de la ladera del cerro Hermitte que “cayó más de 1.500 metros”, como se sintetiza en las noticias y arrastró 230 casas, dejó sin techo a miles de personas, pero afortunadamente ninguna víctima fatal, aunque podrían haberse contado los muertos por decenas, si las condiciones del derrumbe hubieran sido más caóticas.

Los barrios de Comodoro Rivadavia afectados fueron: el Barrio Sismográfica, el más castigado. Es el sector que históricamente se asentó sobre las laderas inestables. Las viviendas aquí sufrieron grietas profundas, muchas se partieron a la mitad o colapsaron totalmente.

El barrio El Marquesado lindante a Sismográfica, este sector sufrió desplazamientos de suelo que afectaron la infraestructura vial y los servicios públicos (gas y agua).

El barrio Los Tilos, también bajo alerta y con evacuaciones preventivas debido a la expansión de las grietas en el terreno.

El barrio Kilómetro 3 (General Mosconi) como zona circundante, se vio afectada por el corte total de accesos y la interrupción de suministros básicos para evitar explosiones por fugas de gas.

Los responsables y las responsabilidades

La cuestión de las responsabilidades políticas en Comodoro Rivadavia es un tema central de la crisis actual. Lo que estamos viendo en 2026 es el resultado de un desfasaje crónico entre el conocimiento científico y la gestión pública.

A lo largo de estos 25 años, han pasado gestiones de diversos signos políticos y entre ellos están los intendentes Jorge Aubía, Raúl Simoncini, Martín Buzzi, Néstor Di Pierro, Carlos Linares, Juan Pablo Luque y Othar Macharashvili, además de cada uno de los integrantes de los distintos Concejos Deliberantes en todos estos 25 años y en todas esas gestiones se pueden identificar tres niveles de omisión o responsabilidad en este sentido.

El primero es el incumplimiento del Código de Planeamiento Urbano por cuanto desde los estudios del SEGEMAR en 2002, todos sabían que las zonas de los cerros Hermitte y Chenque son áreas de “Riesgo Geológico muy alto“.

En este punto la omisión de los intendentes y sus respectivos Concejos Deliberantes permitieron la consolidación de barrios en áreas que debieron ser declaradas no urbanizables.

Fueron ellos (intendentes y concejales) quienes otorgaron permisos, servicios, mensuras, títulos de propiedad y sobre todo, la autorización para extender las redes de servicios públicos (agua y gas) a las laderas del Hermitte. El Estado municipal, los concejos deliberantes y políticamente también los Gobernadores, son corresponsables de no haber advertido a la comuna quien terminó validando legalmente un asentamiento que técnicamente era inviable.

El segundo punto es la responsabilidad que tomó cada intendente al brindar los servicios a estos barrios sin tener en cuenta “el efecto riesgo”. Los informes geológicos de hace dos décadas fueron tajantes: “el mayor enemigo de las arcillas del Cerro Hermitte es el agua”.

Durante 25 años, la falta de inversión estructural en las redes de agua y cloacas (administradas por la SCPL pero bajo concesión y control municipal) provocó filtraciones constantes, que fueron afectando la estabilidad profunda de las capas arcillosas del terreno.

Mientras se invertía en asfalto o plazas, las obras de canales de guardia y drenajes profundos para evacuar el agua de los cerros, fueron postergadas sistemáticamente por ser “obras que no se ven” y de alto costo. Está claro que los intendentes y gobernadores, prefieren las obras de campaña que pueden visualizarse a la luz del día y ante todos los votantes.

El tercere punto es la “ceguera voluntaria” de la clase política, que cedió ante la presión de la necesidad habitacional especialmente de Comodoro Rivadavia ciudad que sufrió una explosión demográficas muy grande en los últimos 30 años, por el auge petrolero. Ante la falta de tierras llanas seguras, los intendentes optaron por la salida más fácil: permitir que la ciudad trepara los cerros.

Todos los intendentes en la mira

Al no prohibir ni desalojar preventivamente las zonas de riesgo cuando el movimiento era milimétrico, se generó un derecho adquirido de los vecinos. Hoy, el Estado Municipal enfrenta demandas millonarias porque fue el propio municipio quien les permitió instalarse y les cobró impuestos en un lugar que sabía que colapsaría.

Expertos de la UNPSJB han declarado que durante años sus informes terminaban “en un cajón”. La prioridad política fue la expansión urbana rápida por encima de la seguridad geológica a largo plazo.

Ahora y de acuerdo a infidencias de algunos abogados locales, se prepara una supermillonaria demanda colectiva en contra del municipio, pero no quedaría allí. Harían responsables a todos y cada uno de los intendentes que desde que fue conocido el estudio geológico, incumplieron esa sentencia de una catástrofe anunciada y sin embargo, todos, hasta el actual, siguieron adelante y urbanizaron la ladera del cerro Hermitte al igual que El Chenque.

La situación actual podría derivar en figuras de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y responsabilidad objetiva del Estado. Al existir informes técnicos previos que predecían exactamente lo que ocurrió, la defensa de “evento natural imprevisible” (fuerza mayor) del cual hablan desde las oficinas municipales y gubernamentales, pierde sustento jurídico. (Agencia OPI Chubut)