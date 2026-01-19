El turista racional define sus vacaciones 72 horas antes de viajar y recorta gastos accesorios

- Publicidad -

El mapa económico del verano 2026 expone una fractura financiera evidente entre los destinos consolidados de la Patagonia y la oferta tradicional de la Costa Atlántica. Mientras el sur opera con ocupación plena, los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) revelan una caída abrupta del consumo en la provincia de Buenos Aires, donde el gasto real se contrajo un 21% respecto al año anterior.

La dispersión de precios marca el pulso de la temporada. Según el relevamiento, Ushuaia se posiciona como el destino más oneroso del país, con un gasto promedio diario por persona de $370.000, cifra impulsada por el mercado de cruceros y servicios premium. En el otro extremo de la tabla, ciudades como Santiago del Estero reportan un movimiento de apenas $70.000 diarios, evidenciando la disparidad del poder adquisitivo según la región.

El informe detalla el siguiente esquema de gastos y ocupación:

Ushuaia : 88% de ocupación y un gasto de $370.000 .

: 88% de ocupación y un gasto de . Santa Fe : Gasto diario de $219.000 .

: Gasto diario de . Puerto Iguazú : Ocupación superior al 82% y un ticket diario de $117.940 .

: Ocupación superior al 82% y un ticket diario de . Villa Carlos Paz : 90% de ocupación (un 20% más de ingresos que en 2025).

: 90% de ocupación (un 20% más de ingresos que en 2025). Mar del Plata: Apenas alcanza el 60% de ocupación.

Racionalización del gasto y colapso de las reservas anticipadas

La conducta del consumidor ha mutado hacia una lógica de “compra de último minuto”. El turista ya no planifica a largo plazo; define su destino dentro de las 72 horas previas a la salida, motivado casi exclusivamente por el clima o eventos específicos. Esta tendencia, denominada “viaje por picos”, ha desarticulado las previsiones de reservas tradicionales.

En la provincia de Buenos Aires, la retracción es técnica y medible. Además de la baja general en el consumo, se registró un desplome del 40% en las transacciones realizadas mediante billeteras virtuales, un indicador clave de la pérdida de liquidez en los segmentos medios.

La estadía promedio también sufre recortes. Los destinos de la Patagonia y el Litoral, como Villa La Angostura, Traful, San Martín de los Andes y Cataratas, logran retener al visitante entre 4 y 4,4 días. Sin embargo, en plazas de paso como La Pampa, Formosa o La Rioja, las pernoctaciones se han reducido a un rango de entre una y dos noches máximo.

El turista actual prioriza la experiencia concreta sobre el consumo accesorio, obligando al mercado a reorganizarse bajo una optimización presupuestaria estricta para captar una demanda que hoy es volátil y selectiva. (Agencia OPI Santa Cruz)