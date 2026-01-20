Encuentran muerto a joven que se estaba desaparecido en Comodoro Rivadavia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Diego Ezequiel Serón fue encontrado sin vida este lunes en Comodoro Rivadavia tras 12 días de intensa búsqueda.

La búsqueda encabezada por la familia y que fue denunciada ante la policía de Chubut concluyó con el hallazgo del cuerpo sin vida del joven de 28 años, de quien se desconocía su paradero desde el 7 de enero pasado.

Según la denuncia de la familia, Serón había ida a buscar trabajo y no se supo nada de él hasta este lunes cuando se encontró un cuerpo en el sector Camino del Centenario, en la ciudad de Comodoro Rivadavia.



El 7 de enero, el joven se había retirado de su casa porque tuvo una propuesta de trabajo temporal de albañilería y no regresó.

Serón vivía solo en una pequeña vivienda detrás de la casa de su madre.

La familia cuestionó la investigación por parte de la policía y empezaron una búsqueda por sus propios medios.

El padre del joven Alberto Serón señaló días atrás que “agotamos todas las alternativas. Estuve en lugares donde nunca pensé que iba a estar, pero es como si se lo hubiera tragado la tierra”.

La Justicia trabaja en las pericias forenses para determinar las causas y circunstancias de la muerte. (Agencia OPI Chubut)