Volcó un camión que transportaba ovinos en Ruta 3

Un camión que transportaba corderos volcó este lunes por la tarde en la Ruta Nacional N° 3 entre Puerto San Julián y Comandante Luis Piedra Buena, informó la policía de Santa Cruz.

El vehículo de gran porte volcó alrededor de las 15 horas y cuya carga eran corderos en pie, y se investiga cómo se produjo el accidente.

La policía pidió la colaboración de la División Operaciones Rurales para que verifiquen la carga del camión, dado que varios animales murieron tras el vuelco.

Se iniciaron las tareas de peritaje para determinar las causas del accidente. (Agencia OPI Santa Cruz)