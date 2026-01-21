Las acciones argentinas se disparan un 7 por ciento en Wall Street pese a la tensión global

- Publicidad -

Mientras el mundo observa con preocupación la retórica de Donald Trump en Davos y su insólita disputa por Groenlandia, los activos nacionales se desacoplan del miedo. Los papeles argentinos marcaron alzas de hasta el 7% en la plaza de Nueva York y validaron un rebote financiero que ignora, al menos por hoy, la incertidumbre geopolítica internacional.

En el plano local, el índice S&P Merval mostró una mejora del 1,6% y se ubicó en las 2.987.715 unidades. Al realizar el ajuste por el tipo de cambio implícito, la valuación del panel líder alcanza los US$1968 (contado con liquidación), una cifra que confirma el apetito por el riesgo argentino en el corto plazo.

El comportamiento del panel líder en Buenos Aires, conformado por las compañías con mayor volumen de operaciones, dejó ganadores claros:

Banco Macro (+3,9%)

(+3,9%) Edenor (+3,8%)

(+3,8%) Grupo Financiero Galicia (+2,1%)

La verdadera tracción, sin embargo, vino desde el exterior. En Wall Street, los ADRs argentinos mostraron rendimientos superiores, destacándose Edenor con un salto del 7%, seguido de cerca por Corporación América (+6,8%), Banco Macro (+5,5%) e YPF (+4,5%).

Comportamiento dispar en los títulos de deuda

En el mercado de renta fija la euforia fue contenida. Los bonos soberanos en dólares operaron con una tendencia mixta estrictamente ligada a su legislación. Mientras los Globales (ley extranjera) como el GD46D treparon un 0,47%, los Bonares (ley local) sufrieron una toma de ganancias: el AL41D cedió un 1,01%.

El riesgo país apenas sintió el impacto de la jornada y retrocedió una unidad para estacionarse en los 568 puntos básicos (-0,18%). El mercado celebra la liquidez selectiva en acciones mientras monitorea de reojo la volatilidad externa y el techo de la deuda soberana. (Agencia OPI Santa Cruz)