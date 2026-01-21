Milei defendió el capitalismo y ratificó el rumbo ante el mundo

- Publicidad -

El presidente Javier Milei utilizó nuevamente la tribuna del Foro Económico Mundial en Davos para marcar una línea divisoria clara en la política internacional. Lejos de buscar consensos tibios, el mandatario ratificó su hoja de ruta: defensa irrestricta del libre mercado, alineamiento total con Donald Trump y una batalla cultural abierta contra lo que denomina la “agenda woke” y el socialismo.

Bajo la premisa de “Make Argentina Great Again” (Hacer a Argentina grande de nuevo), parafraseando el slogan de campaña del presidente electo de Estados Unidos, Milei defendió el ajuste fiscal y las reformas aplicadas en su primer año de gestión. El discurso no solo buscó seducir a inversores, sino enviar un mensaje interno: el rumbo económico no se negocia.

Desregulación como bandera



En su alocución, el Presidente destacó la labor de dos de sus ministros clave. Por un lado, elogió a Federico Sturzenegger, titular de Desregulación, a quien atribuyó la ejecución de “13.500 reformas estructurales”.

Para el ciudadano común, esto implica un cambio de paradigma: el Gobierno sostiene que “regular mata el rendimiento”. En la práctica, esto significa la eliminación de trabas burocráticas y controles estatales sobre la economía, una medida que busca agilizar el comercio pero que también retira al Estado de su rol de árbitro en las relaciones de consumo.

El enfoque social y la política exterior

Milei también respaldó la gestión de Sandra Pettovello en Capital Humano. Utilizó la metáfora de “enseñar a pescar” en lugar de “regalar pescado”, defendiendo el recorte en la intermediación de planes sociales. Este punto es sensible en provincias como Santa Cruz, donde la asistencia estatal y el empleo público tienen un peso histórico en la economía doméstica.

En el plano internacional, el mandatario confirmó un giro diplomático drástico. Mañana participará en la firma del acta fundacional del “Consejo de la Paz”, un organismo impulsado por Donald Trump que busca posicionarse como una alternativa a la ONU.

El objetivo inicial de este nuevo bloque será intervenir en conflictos como el de la Franja de Gaza. Argentina, de esta manera, abandona su tradicional postura de neutralidad o multilateralismo para alinearse automáticamente con los intereses geopolíticos de Estados Unidos e Israel.

Agenda final y regreso

Tras calificar de “parásitos socialistas” a los defensores del Estado presente y poner como ejemplo negativo a la Venezuela de Nicolás Maduro, Milei cerrará su gira con entrevistas en medios financieros internacionales como Bloomberg y The Economist.

La comitiva emprenderá el regreso al país este jueves por la tarde, con arribo previsto para las 06:00 del viernes, momento en el que deberá volver a enfrentar la realidad de la economía doméstica, más allá de los aplausos en Suiza. (Agencia OPI Santa Cruz)