Internan de urgencia a Lázaro Báez por una grave pulmonía

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El Servicio Penitenciario Federal retiró al empresario santacruceño del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza tras registrar una complicación respiratoria aguda que derivó en su internación bajo estricta custodia.

El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, monitorea el estado clínico del detenido Lázaro Báez, quien ingresó este viernes al Hospital de Ezeiza afectado por una pulmonía severa. La derivación médica reabre la pulseada en la Justicia Federal por la condena unificada de 15 años de prisión que pesa sobre el ex dueño de Austral Construcciones en las causas “Ruta del Dinero K” y “Vialidad”. El incidente de salud reactiva la estrategia de los abogados Lucas Nicoletti y Yanina Nicoletti, quienes buscan revertir el rechazo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia a sus pedidos de prisión domiciliaria.

Fuentes penitenciarias confirmaron a OPI Santa Cruz que el cuadro respiratorio del interno, de 75 años, demandó asistencia especializada inmediata. El paciente arrastra un diagnóstico complejo que incluye diabetes, hipertensión arterial, asma bronquial, bronquitis crónica y afecciones cardíacas.

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El historial clínico sumó hemorragias digestivas durante su permanencia en la Unidad Penitenciaria N°15 de Río Gallegos. Esta acumulación de patologías fundamentó los recursos de hábeas corpus que la defensa presentó en la provincia de Santa Cruz antes de que los tribunales ordenaran el traslado al complejo penitenciario de Ezeiza.

En octubre de 2025, la justicia federal dispuso el traslado de Lázaro Báez desde la capital santacruceña hacia Buenos Aires. La resolución judicial se basó en la falta de infraestructura médica de alta complejidad dentro de la alcaidía de la Unidad 15, un establecimiento que el propio tribunal calificó como no apto para detenciones prolongadas de internos con salud vulnerable.

Los informes del Servicio Penitenciario Federal ratifican que el empresario permanece en observación en el shockroom del hospital público de Ezeiza. Las autoridades carcelarias no emitieron partes médicos oficiales ni modificaron el esquema de seguridad periférica en el centro de salud. (Agencia OPI Santa Cruz)