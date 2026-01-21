Sindicatos aseguran que la reforma laboral elimina derechos

- Publicidad -

El frente sindical comenzó a reagruparse esta semana con un objetivo claro y urgente. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sellaron una alianza estratégica para frenar el Proyecto de Modernización Laboral que impulsa la administración de Javier Milei.

Los secretarios generales Abel Furlán y Rodolfo Aguiar mantuvieron un encuentro clave este martes. La intención es definir cuanto antes la fecha de un plenario federal que unifique las medidas de fuerza.

El tiempo apremia para los sindicatos, ya que el debate legislativo en sesiones extraordinarias —el periodo donde el Congreso se reúne fuera de su calendario habitual por pedido del Presidente— tiene fecha de inicio para el próximo 10 de febrero.

- Publicidad -

La estrategia en las provincias

El líder de ATE planteó un cambio de táctica que podría impactar directamente en el interior del país. Rodolfo Aguiar advirtió que no esperarán a la discusión en el recinto y que los paros podrían trasladarse a las provincias donde los gobernadores apoyen la reforma.

En la mira de los gremios están los mandatarios que ya ratificaron su respaldo al ministro del Interior, Diego Santilli. Entre los señalados públicamente figuran Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Sáenz (Salta).

Para los trabajadores estatales, la postura de estos gobernadores implica un riesgo directo. Según Aguiar, los mandatarios provinciales buscan “garantizar su supervivencia a costa del aniquilamiento de derechos”, avalando un retroceso legal de más de un siglo.

Qué está en juego

La preocupación central de los dirigentes es el contenido de la letra chica del proyecto. Abel Furlán y su par estatal coinciden en que la iniciativa busca “eliminar los sindicatos” y construir un esquema legal donde los derechos individuales y colectivos dejen de existir.

El titular de la UOM cuestionó las reuniones de Diego Santilli con los gobernadores. Aseguró que el Gobierno debería priorizar el diálogo con los trabajadores para discutir un modelo de desarrollo productivo real antes de intentar modificar las leyes que regulan el empleo en la Argentina. (Agencia OPI Santa Cruz)