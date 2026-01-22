Avanza la reparación del puente sobre el Río Santa Cruz

- Publicidad -

El titular de Vialidad Nacional en Santa Cruz, Giovanni Albea informó que avanza la obra de reparación del puente sobre el río Santa Cruz, que cuenta con un plazo de 280 días de ejecución.

Actualmente se está construyendo el obrador y se prevé que el 80% de la obra se concluirá antes de la vea invernal.

Albea aseguró que se acordó con el municipio de Piedra Buena para ubicar el obrador al lado del puente y empezar los trabajos sobre la calzada.



“El plan original es corte de media calzada y por ahora no van a haber cortes totales más allá de alguna que otra medida excepcional”, dijo el funcionario. (Agencia OPI Santa Cruz)