El FMI elogia el rumbo económico mientras el Gobierno prepara el pedido de un perdón por las reservas

La foto de pasillo en Davos con Kristalina Georgieva sirve para las redes sociales, pero la planilla de cálculo en Washington cuenta una historia financiera más compleja. Si bien la titular del organismo destacó la “fuerte performance de la economía argentina” tras cruzarse con el ministro Luis Caputo, el Gobierno enfrenta una realidad ineludible: deberá solicitar una dispensa (waiver) por haber incumplido la meta de acumulación de reservas por un desvío de US$ 10.000 millones.

El “breve intercambio” que Georgieva calificó como “genial” en su cuenta oficial contrasta con la rigurosidad de la agenda de febrero. El Fondo Monetario Internacional enviará una misión a la Argentina para realizar la segunda revisión del programa. De la aprobación de esta auditoría depende un desembolso vital de US$ 1.000 millones, dinero fresco que el Ejecutivo necesita para mantener la calma cambiaria.

Mientras la diplomacia financiera fluía en Suiza, la mesa de dinero del Banco Central operó con saldo a favor. La autoridad monetaria compró este miércoles US$ 107 millones, sumando un total de US$ 823 millones en lo que va de enero.

Los vencimientos que no esperan

La contabilidad oficial muestra que las reservas brutas aumentaron a US$ 45.077 millones, su nivel más alto desde septiembre de 2021. Este dato, sumado a la baja del dólar minorista que cerró a $ 1.455, es el argumento central del equipo económico para justificar el “progreso” que menciona el FMI. Sin embargo, aunque la meta fiscal está cumplida, el agujero en las reservas netas obliga a renegociar las condiciones técnicas del acuerdo.

El calendario de pagos no da tregua a la gestión de Luis Caputo. Tras haber girado US$ 4.200 millones a los bonistas privados el pasado 9 de enero, el ministro debe enfrentar otro compromiso inminente: el próximo 1 de febrero vence una cuota de intereses con el propio FMI por US$ 824 millones.

En medio de estas tensiones de caja, el ministro también mantuvo un encuentro con Ilan Goldfajn, titular del Banco Interamericano de Desarrollo, buscando asegurar flujos adicionales que permitan transitar el verano financiero sin sobresaltos. (Agencia OPI Santa Cruz)