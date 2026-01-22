El gobierno impulsa legislación para declarar la emergencia del sector comercial

- Publicidad -

El gobierno definió enviar tres proyectos de ley para acompañar al sector comercial y productivo e intentar paliar la crítica situación que atraviesan las Pequeñas y Medianas Empresas y comercios en Santa Cruz.

Las ministras de la Producción, Nadia Ricci y de Gobierno, Belén Elmiger junto a autoridades del área de Comercio e Industria y equipos técnicos analizaron las iniciativas para enviar a la Legislatura Provincial.

Uno de los proyectos propone declarar la Emergencia Comercial, Industrial y PyME en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre de 2026.

Allí se incluyen medidas para suspender las ejecuciones fiscales, impulsar planes de regularización de deudas con quita de intereses y multas y, facilidades de pago de hasta 60 cuotas.

También se prevén líneas de financiamiento a tasas diferenciadas y la compensación de deudas que el Estado mantenga con empresas alcanzadas por el régimen.

Otro de los proyectos impulsará un Régimen de Alivio Fiscal, Fomento al Empleo y fortalecimiento del RUPAE, que establece un mínimo no imponible en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para PyMEs, incentivos para la generación de empleo formal y el fortalecimiento del desarrollo de proveedores locales.

La tercera de las iniciativas busca modernizar el Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial, incorporando nuevas actividades estratégicas, instrumentos de financiamiento e incentivos fiscales para promover inversiones, empleo y la diversificación de la matriz productiva.

Los proyectos se impulsan tras las reuniones con la Federación Económica de Santa Cruz; la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Río Gallegos; la Cámara de Estaciones de Servicio de Santa Cruz; la Cámara Argentina de la Construcción y la Cámara de Proveedores y Servicios Mineros de Santa Cruz; las Cámaras de Comercio de Río Gallegos; El Calafate; Caleta Olivia, Las Heras, Puerto Deseado, Puerto Santa Cruz; la Asociación de Productores de Los Antiguos y referentes comerciales de Gobernador Gregores. (Agencia OPI Santa Cruz)