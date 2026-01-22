Empresarios acusan a Parques Nacionales de “negligencia grave y desidia” en el incendio de Los Alerces

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Cámara de Comercio, Industria, Producción y Turismo del Oeste del Chubut (CAMOCH) y la Federación Empresaria del Chubut (FECH) criticaron duramente a las autoridades del Parque Nacional Los Alerces por los incendios que hace semanas se encuentran activos en el área protegida.

En un comunicado responsabilizaron a las autoridades “por la falta de prevención y la deficiente estrategia de combate del incendio” que afecta al Parque Nacional Los Alerces desde diciembre.

Señalan que los incendios “no es producto del azar ni de fenómenos imprevisibles” sino de “una gestión negligente, indiferente e ineficaz”.

- Publicidad -

La crítica es acompañada por las cámaras de comercio e industria de Trevelin, Lago Puelo, Epuyén, El Maitén y El Hoyo, además de la Cámara de Turismo de Esquel, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Comarca Los Alerces y CAPRESTUR Trevelin, entre otras entidades.

Los empresarios sostienen que las condiciones que favorecieron el incendio eran ampliamente conocidas y habían sido advertidas con antelación.

Critican que, frente a pronósticos meteorológicos adversos, “no se modificaron los operativos ni se reforzaron los controles”.

Estiman que el combate del fuego “implica un gasto mínimo de 50.000 dólares diarios, principalmente en medios aéreos y logística terrestre”.

“Las autoridades responsables hablan de prevención, pero los hechos demuestran lo contrario. No se explica la falta de una respuesta rápida y eficaz ante incendios iniciados por rayos, sabiendo que muchos focos se desarrollan de forma lenta bajo la hojarasca o en el interior de los árboles. ¿Es realmente imposible asignar recursos para mantener guardias preventivas en zonas afectadas durante el tiempo necesario? ¿No existen fuerzas de seguridad de montaña que puedan intervenir? ¿No se aprendió nada de incendios anteriores, como el ocurrido en el Parque Nacional Nahuel Huapi?”, indicaron en el escrito.

“Nos preguntamos —y elevamos formalmente este interrogante a las autoridades nacionales de la Administración de Parques Nacionales—: ¿qué sigue después de cada incendio? ¿La inacción? ¿La pérdida progresiva de áreas protegidas? ¿La venta de tierras devastadas para desarrollos inmobiliarios? ¿El cambio de zonificaciones? ¿Cuánto vale el bosque para quienes hoy lo administran? ¿Cuánto vale el agua, en una región que ya enfrenta restricciones severas?”, apuntan.

Finalmente señalan que “desde las Cámaras Empresarias afirmamos con total claridad: no concebimos un territorio administrado por autoridades indiferentes, incompetentes o que incumplen su misión institucional de preservar los recursos del área protegida. No aceptaremos un Parque devastado ni un futuro construido sobre la destrucción sistemática de nuestro capital natural”. (Agencia OPI Chubut)