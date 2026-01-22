Incendio en Los Alerces obliga a evacuar Villa Lago Rivadavia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Gobierno del Chubut, enfrenta una situación crítica en el Parque Nacional Los Alerces, donde el incendio forestal iniciado el 9 de diciembre sobrepasó las líneas de defensa establecidas en el sector Lago Rivadavia y Villa Lago Rivadavia. Esta ruptura en la contención obligó al personal operativo a replegarse para realizar tareas de enfriamiento perimetral y reposicionar los equipos de bombeo ante el avance del fuego sobre el cañadón, lo que derivó en maniobras de evacuación preventiva debido a la convectividad desarrollada y el riesgo inminente para la población de la Villa.

El despliegue operativo, que involucra a 240 agentes y siete medios aéreos coordinados entre la provincia, la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Agencia Federal de Emergencia, se concentra en seis sectores de difícil acceso que afectan bosques nativos y plantaciones en el brazo sur del Lago Menéndez, Lago Verde y Lago Rivadavia. El Comando Unificado reportó que, si bien se esperan precipitaciones de entre 8 y 10 milímetros para este jueves que podrían favorecer las tareas, las proyecciones meteorológicas anticipan un aumento en las condiciones críticas hacia el fin de semana, tras un incremento de la temperatura y la disminución de la humedad relativa proyectada.

La dinámica del siniestro presentó focos secundarios generados por material rodante y un aumento en la actividad de la columna principal sobre Punta Mattos hacia el Zanjón Hondo, impulsada por la rotación del viento al sector Norte. Ante este escenario, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego reforzó las tareas en el sector Arrayanes-Mattos con cuatro helicópteros y combate directo sobre los focos que descendieron hacia la ruta, mientras se confirmó el ingreso de 20 combatientes de la APN y la llegada de otros 48 brigadistas de la Brigada Nacional para sumarse al operativo que integra fuerzas federales y provinciales.

Paralelamente a la crisis en Los Alerces, la Secretaría de Bosques mantiene frentes activos en otras zonas de la provincia con distintos grados de control. En el incendio de “Loma de la Chancha“, cercano a Río Turbio y activo desde el 1 de diciembre tras la caída de un rayo, se reporta un control del 90% sobre una superficie afectada de 3.125 hectáreas, sin actividad detectada en las zonas elevadas. Por su parte, el siniestro en el sector “Primera Cantera” de Puerto Patriada, que abarca una estimación de 14.770 hectáreas desde el 5 de enero, se encuentra contenido en su totalidad, aunque se detectó una fuerte reactivación en el cañadón de El Truno que obligó a redefinir estrategias de combate. (Agencia OPI Chubut)