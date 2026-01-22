Inició la temporada de calamar en Puerto Deseado y capturas superiores a 700 toneladas

- Publicidad -

La terminal portuaria de Puerto Deseado inició la temporada de calamar con el arribo de los primeros buques poteros que descargaron más de 700 toneladas.

El martes arribó el primero de los buques de la campaña 2026 con una carga de 740 toneladas de calamar.

Se trata del Luqing Yuan Yu 280 que amarró a las 21 horas en el muelle de Puerto Deseado.

Luego, el miércoles a la madrugada arribó el buque Luqing Yuan Yu 287 e inició la descarga durante la mañana.

La administración portuaria de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC) indicaron que esperan una temporada con un fuerte volumen de capturas para generar empleo, servicios logísticos y actividad en los puertos provinciales.

Desde el gobierno provincial apuestan a que la actividad portuaria recupere dinamismo “operativo, fortalezca la infraestructura y sostenga la generación de trabajo, en línea con el proceso de crecimiento que se impulsa para el sistema portuario santacruceño”. (Agencia OPI Santa Cruz)